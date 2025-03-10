Даниил Медведев — об уверенности в себе: я из тех, кому нужен игровой тонус

Победитель одного турнира «Большого шлема», шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему нужен игровой тонус для уверенности в себе.
— Ты из тех теннисистов, которым нужен прям игровой тонус и постоянные матчи? Либо когда подобные случаи происходят, то окей, ладно?
— Да я, если честно, не знаю. Но в принципе я, скажем, из тех, кому нужен игровой тонус в плане уверенности. В принципе, если смотреть мою карьеру, когда я ловлю, я способен, в отличие от многих, её долго держать. Но когда я её теряю, мне её тяжело заново найти, поэтому, наверное, вот скорее да, я из тех, кому нужен игровой тонус.
— А вот сейчас ты её уже нащупал, эту уверенность?
— Ещё нет.
— Ты догоняешь её?
— Это надо финал или турнир выигрывать, потому что уверенность эту я нащупал, но тут нужно, скажем так, это доказывать, и очень многие нащупывают уверенность, но если ты проиграешь в третьем-четвёртом круге, окей, это очень круто, что ты нащупал уверенность, но нужен результат теперь с этой уверенностью показывать, — сказал Медведев в эфире «Больше!».