Даниил Медведев — об уверенности в себе: я из тех, кому нужен игровой тонус

Победитель одного турнира «Большого шлема», шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему нужен игровой тонус для уверенности в себе.

— Ты из тех теннисистов, которым нужен прям игровой тонус и постоянные матчи? Либо когда подобные случаи происходят, то окей, ладно?

— Да я, если честно, не знаю. Но в принципе я, скажем, из тех, кому нужен игровой тонус в плане уверенности. В принципе, если смотреть мою карьеру, когда я ловлю, я способен, в отличие от многих, её долго держать. Но когда я её теряю, мне её тяжело заново найти, поэтому, наверное, вот скорее да, я из тех, кому нужен игровой тонус.

— А вот сейчас ты её уже нащупал, эту уверенность?

— Ещё нет.

— Ты догоняешь её?

— Это надо финал или турнир выигрывать, потому что уверенность эту я нащупал, но тут нужно, скажем так, это доказывать, и очень многие нащупывают уверенность, но если ты проиграешь в третьем-четвёртом круге, окей, это очень круто, что ты нащупал уверенность, но нужен результат теперь с этой уверенностью показывать, — сказал Медведев в эфире «Больше!».