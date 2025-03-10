Даниил Медведев: корт в Индиан-Уэллсе стал медленнее. Скорость намного ниже, чем заявлено

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о скорости кортов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Не замечаю никакой разницы, но я бы сказал, что корт стал ещё медленнее, чем раньше. Трудно сказать, поскольку мы знаем, что это самая медленное покрытие в Туре. Каждый год, когда мы возвращаемся сюда, то забываем, насколько медленным корт был в прошлый раз. Скорость намного ниже, чем заявлено в индексе скорости. Что бы люди ни говорили, корт медленный, но в матчах видно, как усиленно игроки стараются нанести удар навылет. Очень медленно, но чувствую, что могу хорошо здесь играть», — приводит слова Медведева Punto de Break.