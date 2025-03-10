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Свитолина — американцам: ваше сострадание вдохновляет нас стремиться к светлому будущему

Свитолина — американцам: ваше сострадание вдохновляет нас стремиться к светлому будущему
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23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к американцам, поблагодарив их за поддержку украинцев.

«Дорогие друзья в США, от всего сердца благодарю вас за вашу непоколебимую поддержку. Ваша доброта и солидарность напоминают мне, что даже в самые тёмные времена мы не одиноки. Ваше сострадание питает нашу надежду и вдохновляет нас продолжать стремиться к светлому будущему вместе!» — написала Свитолина на личной странице в соцсети Х.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США) Элина Свитолина уже вышла в четвёртый круг. За выход в четвертьфинал она поборется с американкой Джессикой Пегулой.

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