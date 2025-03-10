«Пусть победит сильнейший». Медведев — о предстоящем матче с Томми Полом в Индиан-Уэллсе

Победитель одного турнира «Большого шлема», шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о предстоящем матче с 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

— Дальше у нас Томми Пол. Мысли твои какие?

— Очень тяжёлый соперник, он может очень хорошо играть, то есть он как бы для меня игрок десятки, сейчас он может быть 12−14-й, но очень сильный игрок, который может хорошо играть. В принципе я считаю, наверное, ему здесь подходят условия, но в прошлом году я как раз-таки здесь его смог обыграть в тяжелейшем матче, поэтому я думаю, он примерно знает, что будет делать против меня, а я знаю, что буду делать против него, и пусть победит сильнейший.

— Даня, а вот этот прошлогодний матч — он имеет какое-то значение? Это, наверное, был один из ярчайших поединков прошлого года.

— 100% имеет, потому что тот же корт, тот же медленный. Единственное, будет зависеть, играть вечером или днём будем, потому что это совершенно разные условия. Тогда мы играли вечером, было очень холодно. Он в принципе хорошо принимает, я хорошо принимаю, в том матче было брейков просто невероятное количество, поскольку здесь как бы не летит особо подача. Но днём она летит больше, поэтому будет от этого многое зависеть. Я думаю, в плане тактики тот матч будет иметь значение для меня и для него, — сказал Медведев в эфире «Больше!»