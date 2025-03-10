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Андреева — о тренере: я полностью доверяю ей. Она знает всё, что происходит в моей жизни

Андреева — о тренере: я полностью доверяю ей. Она знает всё, что происходит в моей жизни
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о близких взаимоотношениях со своим тренером Кончитой Мартинес.

«С самого начала нашей работы я чувствовала, что у нас сложится прекрасная связь. На первом совместном турнире она уже показалась мне замечательным человеком, мне было очень комфортно с ней. Она сказала мне, что думает то же самое, так что слава богу.

Атмосфера всегда хорошая, мы обе очень энергичны, но в то же время понимаем, когда нужно успокоиться и отнестись ко всему серьёзно. Я полностью доверяю ей. Она знает всё, что происходит в моей жизни. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Очень счастлива, что она рядом со мной», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

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