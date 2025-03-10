«Я пошёл немного потренировался». Даниил Медведев — о матче с Михельсеном в Индиан-Уэллсе

Победитель одного турнира «Большого шлема», шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о матч третьего круга с американцем Алексом Михельсеном «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продлилась всего два гейма. Соперник Медведева снялся из-за повреждения.

— Что нужно делать после вот таких встреч? Ты пошел тренироваться, мы видели.

— Ну да, на самом деле, зависит [от обстоятельств]. Мне кажется, если бы у меня был матч завтра, наверное, я бы не пошёл тренироваться, больше бы, скорее, сразу восстановился. Потому что до матча мы обычно минут 30, кто-то 45, разминаемся и как бы, в принципе, этого может хватить на день. Но я увидел в раздевалке случайно, что ему плохо, он отравился. И поэтому я вышел на матч, скажем так, минимально зажатый тем, что ты понимаешь, что тогда тебе нужно не переигрывать, чтобы не дать ему войти в матч, но и при этом нельзя слишком пассивным быть, иначе ты ему дашь лёгкие очки. И поэтому я когда вышел, у меня как бы скажем так, удары были не [такие], как я хотел, поэтому я пошёл немного потренировался просто, чтобы немножко лучше побить по мячу, сделал небольшое ОФП. Завтра будет спокойный день, поэтому время есть.

— Мы конец тренировки твоей застали, ты на счёт играл? Это должна была быть именно игровая какая-то тренировка или просто какие-то моменты, которые тебя беспокоят, ты оттачивал?

— Нет-нет, мы играли со спаррингом, поэтому на счёт, просто чтобы я как бы вот спокойно поподавал там, попринимал и всё. Никаких нервов, просто немножко расслабиться, — сказал Медведев в эфире «Больше!»