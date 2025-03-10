Слоан Стивенс рассказала, что получила травму ноги

Чемпионка US Open — 2017, 119-я ракетка мира американская теннисистка Слоан Стивенс сообщила о травме ноги, из-за которой пропускает ближайшие турниры.

Фото: Из личного архива Стивенс

«Опять немного травмировала ногу. Неудачи никогда не бывают лёгкими — ни с физической точки зрения, ни с эмоциональной, — но я верю, что вселенная укажет мне правильное направление. Всё ещё просыпаюсь с благодарностью за каждый день. Я сделаю всё возможное, чтобы скорее вернуться на корт! Спасибо за всю любовь и поддержку», — написала Стивенс на личной странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что в начале 2017 года Стивенс получила похожую травму. После этого осенью она выиграла трофей на US Open.