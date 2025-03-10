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Рыбакина одержала 207 побед с 2020 года, больше только у Швёнтек и Соболенко

Рыбакина одержала 207 побед с 2020 года, больше только у Швёнтек и Соболенко
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Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с начала сезона 2020 года одержала 207 в матчах WTA.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Больше Рыбакиной побед одержали только две теннисистки: полька Ига Швёнтек (267) и белорусская теннисистка Арина Соболенко (231 победа).

Ранее казахстанская теннисистка вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5.

За выход в четвертьфинал турнира Елена Рыбакина поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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