Рыбакина одержала 207 побед с 2020 года, больше только у Швёнтек и Соболенко

Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с начала сезона 2020 года одержала 207 в матчах WTA.

Больше Рыбакиной побед одержали только две теннисистки: полька Ига Швёнтек (267) и белорусская теннисистка Арина Соболенко (231 победа).

Ранее казахстанская теннисистка вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5.

За выход в четвертьфинал турнира Елена Рыбакина поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.