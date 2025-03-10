Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас: хочу выходить на корт и быть гладиатором

Стефанос Циципас: хочу выходить на корт и быть гладиатором
Комментарии

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своём настрое на турниры, а также обозначил цель становиться «гладиатором» в каждом матче.

«К матчам я подхожу с решимостью и готовностью просто оставить всё на корте. Вижу улучшения в плане своего настроя. Не хочу ничего принимать как должное. Я борюсь за каждый отдельный матч как за отдельную главу, отдельную историю, независимо от того, чего я добился в прошлом.

Я хочу выходить на корт и быть гладиатором. С этим настроением я подхожу к каждому матчу», — сказал Циципас на пресс-конференции на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

Материалы по теме
Дисквалифицированный Янник Синнер проводит 40-ю неделю в ранге первой ракетки мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android