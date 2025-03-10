Стефанос Циципас: хочу выходить на корт и быть гладиатором

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своём настрое на турниры, а также обозначил цель становиться «гладиатором» в каждом матче.

«К матчам я подхожу с решимостью и готовностью просто оставить всё на корте. Вижу улучшения в плане своего настроя. Не хочу ничего принимать как должное. Я борюсь за каждый отдельный матч как за отдельную главу, отдельную историю, независимо от того, чего я добился в прошлом.

Я хочу выходить на корт и быть гладиатором. С этим настроением я подхожу к каждому матчу», — сказал Циципас на пресс-конференции на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).