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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 10 на 11 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 10 на 11 марта
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Сегодня, 10 марта, и в ночь на 11 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков третьего круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 10-11 марта (время московское):

  • 21:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Дженсон Бруксби (США);
  • 21:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • 22:30. Алехандро Табило (Чили) — Тейлор Фриц (США);
  • 22:30. Хуберт Хуркач (Польша) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 00:00. Маттео Арнальди (Италия) — Брэндон Накашима (США);
  • 00:00. Карен Хачанов (Россия) — Бен Шелтон (США);
  • 4:00. Денис Шаповалов (Канада) — Карлос Алькарас (Испания);
  • 5:30. Григор Димитров (Болгария) — Гаэль Монфис (Франция).
Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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