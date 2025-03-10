«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 10 на 11 марта

Сегодня, 10 марта, и в ночь на 11 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков третьего круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 10-11 марта (время московское):