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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 10 на 11 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 10 на 11 марта
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В ночь с 10 на 11 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится пятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков третьего круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 10-11 марта (время московское):

  • 21:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Мэдисон Киз (США);
  • 22:30. Полина Кудерметова (Россия) — Сонай Картал (Великобритания);
  • 23:00. Кори Гауфф (США) — Мария Саккари (Греция);
  • 00:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Диана Шнайдер (Россия);
  • 0:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Лючия Бронцетти (Италия);
  • 1:30. Дарья Касаткина (Россия) — Людмила Самсонова (Россия);
  • 4:00. Эмма Наварро (США) — Донна Векич (Хорватия);
  • 6:00. Жаклин Кристиан (Румыния) — Жасмин Паолини (Италия).
Календарь "тысячника" в Индиан-Уэллсе
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