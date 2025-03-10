Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 10 на 11 марта

В ночь с 10 на 11 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится пятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков третьего круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 10-11 марта (время московское):