Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Томми Полом в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с американцем Томми Полом (11-я ракетка мира) в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
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— Дальше — Томми Пол. Какие у тебя мысли по поводу этого соперника?
— Очень тяжёлый соперник, он может очень хорошо играть, то есть он как бы для меня игрок десятки, сейчас он может быть 12−14-й, но он очень сильный игрок, который очень может хорошо играть. В принципе, я считаю, наверное, ему здесь подходят условия, однако в прошлом году я как раз таки здесь его смог одолеть в тяжелейшем матче, поэтому я думаю, он примерно знает, что он будет делать против меня, я знаю, что я буду делать против него, и победит сильнейший.
— Даня, а вот этот прошлогодний матч, он имеет какое-то значение? Это, наверное, был один из самых ярчайших поединков прошлого года.
— 100% имеет, потому что тот же корт, тот же медленный такой корт. Единственное, будет зависеть, играть будем вечером или днём, потому что совершенно разные условия. И тогда мы играли вечером, было очень холодно. Он, в принципе, хорошо принимает, я хорошо принимаю, в том поединке было брейков просто невероятное количество, потому что здесь как бы не летит особо подача. Но днём она летит больше, поэтому будет от этого многое зависеть. Я думаю, в плане тактики тот матч будет иметь значение для меня и для него, — сказал Медведев в эфире «Больше!»
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