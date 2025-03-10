Турсунов — о победе Андреевой над Таусон: ожидал более сложного матча для Мирры

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил победу 11-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой над датчанкой Кларой Таусон (21-й номер рейтинга WTA) в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

«Я ожидал более сложного матча. Но часто бывает, когда Клара чувствует какую-то безысходность, она может выключиться из поединка на ранних стадиях и не бороться. Не знаю, что произошло, матч не смотрел, однако в целом логично, что Мирра победила, так как сейчас она в гораздо лучшей физической и игровой форме. На пике своей игры и физухи Клара может быть достойным соперником для Мирры, но Мирра сейчас, на мой взгляд, как игрок лучше и стабильнее Клары», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.