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Турсунов — о победе Андреевой над Таусон: ожидал более сложного матча для Мирры

Турсунов — о победе Андреевой над Таусон: ожидал более сложного матча для Мирры
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил победу 11-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой над датчанкой Кларой Таусон (21-й номер рейтинга WTA) в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 04:35 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я ожидал более сложного матча. Но часто бывает, когда Клара чувствует какую-то безысходность, она может выключиться из поединка на ранних стадиях и не бороться. Не знаю, что произошло, матч не смотрел, однако в целом логично, что Мирра победила, так как сейчас она в гораздо лучшей физической и игровой форме. На пике своей игры и физухи Клара может быть достойным соперником для Мирры, но Мирра сейчас, на мой взгляд, как игрок лучше и стабильнее Клары», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

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