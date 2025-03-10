Турсунов назвал фаворита в матче Шнайдер с Бенчич на турнире в Индиан-Уэллсе

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от матча россиянки Дианы Шнайдер (13) с олимпийской чемпионкой 2020 года швейцаркой Белиндой Бенчич (WC) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Это, мне кажется, будет попкорновый матч. Сложно понять, кто выиграет, но многое будет зависеть и от погоды. Бенчич входит в этот поединок с огромным багажом побед за последние два-три месяца. С этой точки зрения она выглядит предпочтительнее. Диана в хорошем состоянии способна обыгрывать Белинду, однако сейчас есть вопросы по количеству сыгранных матчей и, соответственно, по уверенности. Интересно посмотреть, сможет ли она разобраться, как именно ей надо играть против Белинды и сможет ли она навязать ей какую-то неудобную игру. Бенчич любит играть в корте, любит играть быстро и переводить. Интересно, как с этим справится Диана. Конечно, у Дианы есть козырь — она левша, и это может добавить небольших неудобств, но всё-таки у Белинды один из лучших бэкхендов на туре, так что форхенд Дианы в перестрелке с бэкхендом Бенчич может не принести особой пользы. Интересный матч, где, на мой взгляд, много аргументов в сторону Белинды», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Отметим, что Турсунов тренировал Бенчич с октября 2022 года по апрель 2023-го.