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Турсунов назвал фаворита в матче Шнайдер с Бенчич на турнире в Индиан-Уэллсе

Турсунов назвал фаворита в матче Шнайдер с Бенчич на турнире в Индиан-Уэллсе
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от матча россиянки Дианы Шнайдер (13) с олимпийской чемпионкой 2020 года швейцаркой Белиндой Бенчич (WC) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 00:00 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Это, мне кажется, будет попкорновый матч. Сложно понять, кто выиграет, но многое будет зависеть и от погоды. Бенчич входит в этот поединок с огромным багажом побед за последние два-три месяца. С этой точки зрения она выглядит предпочтительнее. Диана в хорошем состоянии способна обыгрывать Белинду, однако сейчас есть вопросы по количеству сыгранных матчей и, соответственно, по уверенности. Интересно посмотреть, сможет ли она разобраться, как именно ей надо играть против Белинды и сможет ли она навязать ей какую-то неудобную игру. Бенчич любит играть в корте, любит играть быстро и переводить. Интересно, как с этим справится Диана. Конечно, у Дианы есть козырь — она левша, и это может добавить небольших неудобств, но всё-таки у Белинды один из лучших бэкхендов на туре, так что форхенд Дианы в перестрелке с бэкхендом Бенчич может не принести особой пользы. Интересный матч, где, на мой взгляд, много аргументов в сторону Белинды», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Отметим, что Турсунов тренировал Бенчич с октября 2022 года по апрель 2023-го.

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