Хольгер Руне отреагировал на то, что его матч посетили Тимоти Шаламе и сёстры Дженнер

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на то, что известный актёр Тимоти Шаламе, а также модели Кайли и Кендалл Дженнер посетили его матч на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Мне нравится поддержка здесь, в Индиан-Уэллсе», — написал Руне в социальных сетях, сделав репост видео с селебрити.

Речь про поединок Руне (12) с 19-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером (18). Хольгер одержал победу со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса Руне сразится с двукратным финалистом турниров «Большого шлема» девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом (Греция, 8).