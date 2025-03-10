Хольгер Руне отреагировал на то, что его матч посетили Тимоти Шаламе и сёстры Дженнер
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на то, что известный актёр Тимоти Шаламе, а также модели Кайли и Кендалл Дженнер посетили его матч на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 01:40 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
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|4
|5
Уго Умбер
У. Умбер
«Мне нравится поддержка здесь, в Индиан-Уэллсе», — написал Руне в социальных сетях, сделав репост видео с селебрити.
Речь про поединок Руне (12) с 19-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером (18). Хольгер одержал победу со счётом 5:7, 6:4, 7:5.
За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса Руне сразится с двукратным финалистом турниров «Большого шлема» девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом (Греция, 8).
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