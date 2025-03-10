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«Даша может замучить Люду». Турсунов — о матче Касаткиной с Самсоновой в Индиан-Уэллсе

«Даша может замучить Люду». Турсунов — о матче Касаткиной с Самсоновой в Индиан-Уэллсе
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от поединка россиянок Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 01:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Может получиться интересный матч, но только если Люда будет играть так, как она способна. По логике игра Самсоновой очень хорошо ложится на игру Даши Касаткиной, но только в том случае, если Люда уверена в себе, если условия ей позволяют играть в её лучший теннис, ну или хотя бы близко к лучшему теннису. Если будет какой-то ветер или неудобства, то Даша может просто замучить Люду, выстояв напор мощных ударов, подач. Если не ошибаюсь, Люда исторически не очень хорошо играет с россиянками, а может быть, я это и выдумал. В любом случае здесь я отдам небольшое предпочтение в сторону Даши. Особенно если будет ветрено», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

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