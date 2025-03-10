«Даша может замучить Люду». Турсунов — о матче Касаткиной с Самсоновой в Индиан-Уэллсе

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от поединка россиянок Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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«Может получиться интересный матч, но только если Люда будет играть так, как она способна. По логике игра Самсоновой очень хорошо ложится на игру Даши Касаткиной, но только в том случае, если Люда уверена в себе, если условия ей позволяют играть в её лучший теннис, ну или хотя бы близко к лучшему теннису. Если будет какой-то ветер или неудобства, то Даша может просто замучить Люду, выстояв напор мощных ударов, подач. Если не ошибаюсь, Люда исторически не очень хорошо играет с россиянками, а может быть, я это и выдумал. В любом случае здесь я отдам небольшое предпочтение в сторону Даши. Особенно если будет ветрено», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
- 10 марта 2025
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