Винус Уильямс посетила показ Lacoste на главном стадионе «Ролан Гаррос»

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс посетила показ Lacoste в рамках Недели моды в Париже, который прошёл на корте имени Филиппа Шатрье.

Винус Уильямс на показе коллекции Lacoste Фото: River Callaway/WWD via Getty Image

Ранее американская спортсменка сообщила, что не будет использовать уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, в последний раз 44-летняя Винус Уильямс выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Там американская теннисистка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер