13-я ракетка мира Диана Шнайдер поздравила Артёма Дзюбу с бомбардирским рекордом

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер поздравила форварда «Акрона» Артёма Дзюбу с рекордом по количеству голов в российском футболе. Дзюба забил памятный мяч на девятой минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал для нападающего 234-м в карьере, что позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров российского футбола экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

Видео с поздравлением от Шнайдер опубликовала пресс-служба «Акрона».

«Хочу поздравить всех фанатов «Акрона» и Артёма Дзюбы и, конечно же, самого Артёма с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — сказала Шнайдер в видео.

Напомним, Шнайдер – уроженка Жигулёвска, что находится в Самарской области. «Акрон» же представляет Тольятти – один из крупнейших городов в Самарской области.