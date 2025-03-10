Мирра Андреева ответила, изменилось ли к ней отношение в туре после титула в Дубае

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, чувствует ли изменения в отношениях с представительницами WTA-тура на фоне её последних результатов, в частности победы на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Я понятия не имею, как мои соперники реагируют, когда видят моё имя в качестве соперницы. Я ничего об этом не знаю. То же самое касается и большинства других теннисисток. При встрече мы просто говорим: «Привет, как дела?» — и всё. Не знаю, что происходит у них в головах. В общении не чувствую никаких изменений. Я бы сказала, что это практически одно и то же. Но мне всё равно хотелось бы узнать их реакцию, когда они видят моё имя в соперниках на игру», — приводит слова Андреевой французское издание We Love Tennis со ссылкой на пресс-конференцию.