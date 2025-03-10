Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сразиться с Фрицем
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14-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
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|4
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
В матче третьего круга Дрейпер (13) со счётом 7:5, 6:4 обыграл 937-ю ракетку мира американца Дженсона Бруксби (бывшая 33-я ракетка мира). Встреча Дрейпера с Бруксби продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Джек два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Дженсона один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Дрейпера в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Тейлор Фриц (США, 3) — Алехандро Табило (Чили, 30).
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