Паула Бадоса опубликовала милое фото со Стефаносом Циципасом

10‑я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса на своей странице в социальных сетях поделилась совместным снимком с возлюбленным, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Паула Бадоса со Стефаносом Циципасом Фото: страница Бадосы в социальных сетях

«Сколько солнцезащитного крема я не посоветую ему нанести, у него на лбу всё равно остаётся полоса от повязки», — прокомментировала Бадоса, опубликованную фотографию.

Испанская теннисистка снялась с турнира WTA-1000 в Индиан‑Уэллсе (США) из‑за травмы спины.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист завоевал титул чемпиона турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.