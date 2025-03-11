Киз в трёх сетах одолела Мертенс и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 28-й номер рейтинга бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 48 минут. Американка выполнила пять подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и 3 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Индиан-Уэллса Киз встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Донна Векич.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.