Киз в трёх сетах одолела Мертенс и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 28-й номер рейтинга бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 6:4.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 21:10 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 10
|4
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|6 8
|6
Мэдисон Киз
М. Киз
Матч продолжался 2 часа и 48 минут. Американка выполнила пять подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и 3 из 15 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге Индиан-Уэллса Киз встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Донна Векич.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.
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