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«Рад возвращению отличного игрока». Дрейпер поддержал Бруксби в Индиан-Уэллсе

«Рад возвращению отличного игрока». Дрейпер поддержал Бруксби в Индиан-Уэллсе
Джек Дрейпер
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14-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер после победы в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) над 937-й ракеткой мира (бывшая 33-я ракетка мира) американцем Дженсоном Бруксби поддержал его, написав на камере: «Рад возвращению отличного игрока».

Джек Дрейпер

Джек Дрейпер

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее Дженсон Бруксби отбыл 13-месячное отстранение за пропуск трёх допинг-тестов во внесоревновательный период. Американец мог возобновить выступления еще в марте 2024 года, но вернулся на Australian Open — 2025.

Напомним, что в матче третьего круга Дрейпер обыграл Бруксби со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 42 минуты.

Следующим соперником британского спортсмена в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Тейлор Фриц — Алехандро Табило.

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