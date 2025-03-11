Полина Кудерметова проиграла лаки-лузеру в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

60-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга младшая из сестёр Кудерметовых со счётом 5:7, 3:6 уступила 83-й ракетке мира из Великобритании Сонай Картал (LL).

Встреча Кудерметовой с Картал продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Полина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Сонай один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде турнира Картал сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Лючия Бронцетти (Италия).