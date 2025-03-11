Алекс де Минор с «баранкой» обыграл Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор уверенно вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга де Минор (9) со счётом 6:4, 6:0 обыграл 22-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача (21).

Встреча де Минора с Хуркачем продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Алекс два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Хуберта семь эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса де Минор сразится с 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (25).