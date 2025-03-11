Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор с «баранкой» обыграл Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Алекс де Минор с «баранкой» обыграл Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор уверенно вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 23:15 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В матче третьего круга де Минор (9) со счётом 6:4, 6:0 обыграл 22-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача (21).

Встреча де Минора с Хуркачем продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Алекс два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Хуберта семь эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса де Минор сразится с 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (25).

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «ПСЖ», «Краснодар» — «Ахмат» и Касаткина — Самсонова
Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «ПСЖ», «Краснодар» — «Ахмат» и Касаткина — Самсонова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android