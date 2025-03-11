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Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари

Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 23:15 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		2
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

В матче третьего круга Гауфф (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:2 одолела 29-ю ракетку мира из Греции Марию Саккари (29).

Встреча Гауфф с Саккари продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Кори два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Гауфф в Индиан-Уэллсе станет победительница матча Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Диана Шнайдер (Россия, 13).

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