Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга Гауфф (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:2 одолела 29-ю ракетку мира из Греции Марию Саккари (29).

Встреча Гауфф с Саккари продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Кори два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Гауфф в Индиан-Уэллсе станет победительница матча Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Диана Шнайдер (Россия, 13).