Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 23:15 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Мария Саккари
М. Саккари
В матче третьего круга Гауфф (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:2 одолела 29-ю ракетку мира из Греции Марию Саккари (29).
Встреча Гауфф с Саккари продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Кори два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Гауфф в Индиан-Уэллсе станет победительница матча Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Диана Шнайдер (Россия, 13).
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