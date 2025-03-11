Диана Шнайдер завершила свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга россиянка проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.