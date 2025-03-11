Фриц обыграл Табило и вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга он обыграл чилийца Алехандро Табило со счётом 4:6, 6:3, 6:1.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 00:20 МСК
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|1
|
|6
|6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Фриц сделал 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Табило три эйск, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Фриц встретится с британцем Джеком Дрейпером.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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