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Фриц обыграл Табило и вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Фриц обыграл Табило и вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга он обыграл чилийца Алехандро Табило со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 00:20 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
4 		6 6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Фриц сделал 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Табило три эйск, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Фриц встретится с британцем Джеком Дрейпером.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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