Соболенко разгромила Бронцетти в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 6:2 в третьем круге турнира Индиан-Уэллсе.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минуты. За это время Соболенко сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Бронцетти две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Соболенко сыграет с британкой Сонай Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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