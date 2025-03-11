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Соболенко повторила достижение Швёнтек на турнирах WTA-1000 последних пяти лет

Соболенко повторила достижение Швёнтек на турнирах WTA-1000 последних пяти лет
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в 27-й раз с начала сезона 2020 года и сравнялась по этому показателю с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 01:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Чаще за этот период в эту стадию выходила только Джессика Пегула (30).

В матче третьего круга Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 6:2. В четвёртом круге Соболенко сыграет с британкой Сонай Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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