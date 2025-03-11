Соболенко повторила достижение Швёнтек на турнирах WTA-1000 последних пяти лет

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в 27-й раз с начала сезона 2020 года и сравнялась по этому показателю с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Чаще за этот период в эту стадию выходила только Джессика Пегула (30).

В матче третьего круга Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 6:2. В четвёртом круге Соболенко сыграет с британкой Сонай Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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