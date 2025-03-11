Самсонова обыграла Касаткину и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга россиянка обыграла соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 02:25 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самсоновой семь эйсов, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.
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