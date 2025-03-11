Самсонова обыграла Касаткину и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга россиянка обыграла соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самсоновой семь эйсов, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

Касаткина и Рыбакина провели тренировку в Абу-Даби: