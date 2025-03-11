Карен Хачанов проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг турнира в Идиан-Уэллсе. В матче третьего круга он проиграл американце Бену Шелтону со счётом 3:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Хачанов сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Шелтона восемь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10

В следующем круге Шелтон встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.