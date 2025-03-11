Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Бен Шелтон, результат матча 11 марта 2025, счет 0:2, 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг турнира в Идиан-Уэллсе. В матче третьего круга он проиграл американце Бену Шелтону со счётом 3:6, 5:7.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 02:35 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Хачанов сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Шелтона восемь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10

В следующем круге Шелтон встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Самсонова победила Касаткину в Индиан-Уэллсе. Хачанов и Шнайдер проиграли. LIVE!
Самсонова победила Касаткину в Индиан-Уэллсе. Хачанов и Шнайдер проиграли. LIVE!
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android