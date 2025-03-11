Карен Хачанов проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг турнира в Идиан-Уэллсе. В матче третьего круга он проиграл американце Бену Шелтону со счётом 3:6, 5:7.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 02:35 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
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|3
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|5
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|7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Хачанов сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Шелтона восемь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10
В следующем круге Шелтон встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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