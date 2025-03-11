Алькарас обыграл Шаповалова в двух сетах в третьем круге Индиан-Уэллса

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл 28-ю ракетку рейтинга канадского спортсмена Дениса Шаповалова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Алькарас сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника два эйса, восемь двойных ошибок и один из четырёх реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге испанский теннисист встретится с Григором Димитровым или с Гаэлем Монфисом.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.