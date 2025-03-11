Донна Векич обыграла Эмму Наварро в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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22-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич обыграла восьмую ракетку рейтинга американскую спортсменку Эмму Наварро в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 04:40 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
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Донна Векич
Д. Векич
Матч продолжался 1 час 39 минут. Векич сделала одну подачу навылет, допустила две двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Следующий матч хорватская спортсменка проведёт с американкой Мэдисон Киз.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.
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