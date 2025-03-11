Донна Векич обыграла Эмму Наварро в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

22-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич обыграла восьмую ракетку рейтинга американскую спортсменку Эмму Наварро в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Матч продолжался 1 час 39 минут. Векич сделала одну подачу навылет, допустила две двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Следующий матч хорватская спортсменка проведёт с американкой Мэдисон Киз.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.