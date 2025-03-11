Разгромная победа Соболенко, 20-матчевая дисквалификация игрока НХЛ. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад отстранён на 20 игр за применение запрещённых веществ, гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эстегляль» в азиатской Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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