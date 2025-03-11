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11 марта главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, НХЛ, НБА, баскетбол

Разгромная победа Соболенко, 20-матчевая дисквалификация игрока НХЛ. Главное к утру
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад отстранён на 20 игр за применение запрещённых веществ, гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эстегляль» в азиатской Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Соболенко разгромила Бронцетти в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
  2. Защитник «Флориды» отстранён на 20 матчей за использование запрещённых препаратов.
  3. Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эстегляль» в Лиге чемпионов АФК.
  4. Натан Маккиннон стал третьим игроком в истории «Колорадо», набравшим 1000 очков в НХЛ.
  5. Александр Овечкин допустил, что может вернуться в московское «Динамо» в 2026 году.
  6. Диана Шнайдер завершила свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе.
  7. Самсонова обыграла Касаткину и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
  8. Карен Хачанов проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
  9. Полина Кудерметова проиграла лаки-лузеру в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
  10. «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ.
  11. Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Бруклином».

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