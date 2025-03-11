Разгромная победа Соболенко, 20-матчевая дисквалификация игрока НХЛ. Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад отстранён на 20 игр за применение запрещённых веществ, гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эстегляль» в азиатской Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Соболенко разгромила Бронцетти в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
- Защитник «Флориды» отстранён на 20 матчей за использование запрещённых препаратов.
- Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эстегляль» в Лиге чемпионов АФК.
- Натан Маккиннон стал третьим игроком в истории «Колорадо», набравшим 1000 очков в НХЛ.
- Александр Овечкин допустил, что может вернуться в московское «Динамо» в 2026 году.
- Диана Шнайдер завершила свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе.
- Самсонова обыграла Касаткину и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
- Карен Хачанов проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
- Полина Кудерметова проиграла лаки-лузеру в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
- «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ.
- Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Бруклином».
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