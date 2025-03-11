Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини вышла в третий круг Индиан-Уэллса, где встретится с Людмилой Самсоновой

Паолини вышла в третий круг Индиан-Уэллса, где встретится с Людмилой Самсоновой
Комментарии

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла 79-ю ракетку рейтинга румынскую спортсменку Жаклин Кристиан в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 06:10 МСК
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Паолини сделала пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Следующий матч Паолини проведёт с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

Материалы по теме
Самсонова — в 4-м круге Индиан-Уэллса. Россиянка выиграла дерби и повторила личный рекорд
Самсонова — в 4-м круге Индиан-Уэллса. Россиянка выиграла дерби и повторила личный рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android