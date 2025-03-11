Паолини вышла в третий круг Индиан-Уэллса, где встретится с Людмилой Самсоновой

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла 79-ю ракетку рейтинга румынскую спортсменку Жаклин Кристиан в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Паолини сделала пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Следующий матч Паолини проведёт с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.