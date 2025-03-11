Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 10 на 11 марта

В ночь с 10 на 11 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл пятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Результаты матчей 10-11 марта: