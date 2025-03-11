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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 10 на 11 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 10 на 11 марта
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В ночь с 10 на 11 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл пятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Результаты матчей 10-11 марта:

  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Мэдисон Киз (США) — 2:6, 7:6, 4:6.
  • Полина Кудерметова (Россия) — Сонай Картал (Великобритания) — 5:7, 3:6.
  • Кори Гауфф (США) — Мария Саккари (Греция) — 7:6, 6:2.
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 6:4.
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:2.
  • Дарья Касаткина (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 3:6, 2:6.
  • Эмма Наварро (США) — Донна Векич (Хорватия) — 6:7, 1:6.
  • Жаклин Кристиан (Румыния) — Жасмин Паолини (Италия) — 4:6, 6:3, 4:6.
Календарь "тысячника" в Индиан-Уэллсе
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