Григор Димитров одолел Гаэля Монфиса и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде он сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса (42-й номер рейтинга), победив со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 3 часа 3 минуты. За это время Димитров выполнил три подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Монфиса восемь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Григор Димитров поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом, действующим чемпионом турнира.