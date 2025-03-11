Григор Димитров одолел Гаэля Монфиса и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде он сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса (42-й номер рейтинга), победив со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:3).
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 06:40 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|7 7
|
|6
|6 2
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Матч продолжался 3 часа 3 минуты. За это время Димитров выполнил три подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Монфиса восемь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Григор Димитров поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом, действующим чемпионом турнира.
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