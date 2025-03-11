Мирра Андреева: Шарапова дала мне свой номер и сказала, что я могу ей звонить или писать

11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«Я видела её только один раз, на Уимблдоне-2024. Мы немного поболтали, минут 20-30. Раньше не было возможности, и, когда моя команда спросила, хочу ли я с ней встретиться, я сказала: «О боже!»

Я очень нервничала перед встречей с ней, но она была очень добра, и на самом деле теперь у меня есть её номер телефона. Она дала мне его и сказала, что, если мне что-то понадобится, я могу позвонить или написать ей и она поможет. Я пока не писала, потому что не знаю, что сказать», — приводит слова Андреевой Clay Tenis.