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Мирра Андреева: Шарапова дала мне свой номер и сказала, что я могу ей звонить или писать

Мирра Андреева: Шарапова дала мне свой номер и сказала, что я могу ей звонить или писать
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11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«Я видела её только один раз, на Уимблдоне-2024. Мы немного поболтали, минут 20-30. Раньше не было возможности, и, когда моя команда спросила, хочу ли я с ней встретиться, я сказала: «О боже!»

Я очень нервничала перед встречей с ней, но она была очень добра, и на самом деле теперь у меня есть её номер телефона. Она дала мне его и сказала, что, если мне что-то понадобится, я могу позвонить или написать ей и она поможет. Я пока не писала, потому что не знаю, что сказать», — приводит слова Андреевой Clay Tenis.

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