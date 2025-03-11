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Людмила Самсонова рассказала, как смогла перевернуть матч с Касаткиной в Индиан-Уэллсе

Людмила Самсонова рассказала, как смогла перевернуть матч с Касаткиной в Индиан-Уэллсе
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25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, как смогла перевернуть матч с россиянкой Дарьей Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 02:25 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
2 		6 6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

— Слушай, суперматч против Даши Касаткиной. Давай разбираться. Что изначально не получалось в первом сете и что стало получаться во второй партии?
— Я думаю, я не чувствовала очень хорошо мяч сегодня в первом сете. Просто вот не чувствовала. Мы с тренером, конечно, разговаривали, я знала, что я должна была делать на корте, но не получалось. Вот просто не получалось.

— А вот что именно? Что ты должна была делать на корте?
— Ну, против Даши, конечно, надо было… Ну, я знала, что будет тяжёлый матч, я знала, что будет… Ну, мячи будут возвращаться, это, конечно, я была готова. Но просто я не могла никак попасть в корт. Вот просто попасть в корт.

— И как получилось это перестроить? Ты ушла в подтрибунное помещение. Видимо, немножко сама с тобой поговорила.
— Да, наверно, да (смеётся). Это помогло, конечно. И просто борьба, борьба, борьба, это мне помогло. И почувствовать больше мяч, и всё стало лучше, потихоньку лучше всё стало, — сказала Самсонова в эфире «Больше!».

Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга россиянка обыграла соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

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