Людмила Самсонова рассказала, как смогла перевернуть матч с Касаткиной в Индиан-Уэллсе

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, как смогла перевернуть матч с россиянкой Дарьей Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе.

— Слушай, суперматч против Даши Касаткиной. Давай разбираться. Что изначально не получалось в первом сете и что стало получаться во второй партии?

— Я думаю, я не чувствовала очень хорошо мяч сегодня в первом сете. Просто вот не чувствовала. Мы с тренером, конечно, разговаривали, я знала, что я должна была делать на корте, но не получалось. Вот просто не получалось.

— А вот что именно? Что ты должна была делать на корте?

— Ну, против Даши, конечно, надо было… Ну, я знала, что будет тяжёлый матч, я знала, что будет… Ну, мячи будут возвращаться, это, конечно, я была готова. Но просто я не могла никак попасть в корт. Вот просто попасть в корт.

— И как получилось это перестроить? Ты ушла в подтрибунное помещение. Видимо, немножко сама с тобой поговорила.

— Да, наверно, да (смеётся). Это помогло, конечно. И просто борьба, борьба, борьба, это мне помогло. И почувствовать больше мяч, и всё стало лучше, потихоньку лучше всё стало, — сказала Самсонова в эфире «Больше!».

Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга россиянка обыграла соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 2:6, 6:3, 6:2.