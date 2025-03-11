Людмила Самсонова: я всё время с собой разговариваю, иногда даже очень грустно

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о пользе туалетного перерыва во время матчей.

— Когда ты удаляешься в подтрибунные помещения, тебе достаточно двух-трёх минут, чтобы перезагрузить себя?

— Ну, хотя бы двух-трёх.

— А бывает так, что ты прям ругаешься на себя в этот момент, что сама с собой разговариваешь?

— Бывает. Я всё время с собой разговариваю. Правда, всё время. И иногда даже очень грустно (смеётся). Ну, бывает грустно, но это помогает, хотя бы там никто меня не видит, и могу с эмоциями просто вот так, — сказала Самсонова в эфире «Больше!».

Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга россиянка обыграла соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 2:6, 6:3, 6:2.