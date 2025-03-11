«Для меня это был очень важный матч». Самсонова — о победе над Касаткиной в Индиан-Уэллсе

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась мнением о победе в матче третьего круга над соотечественницей Дарьей Касаткиной на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
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— Мне показалось, что вторая партия была просто кардинально другой. Я не про счёт говорю, а вот именно то, что я видела на корте. Ты прям перехватила эту инициативу и стала играть от себя, не давая Даше возможности, вот как ты говоришь, возвращать. Я неправа или так действительно было? Поправь меня, если это не так.
— Всё правильно. Вот так и было, просто я, может, и поспокойнее стала играть, и стала попадать больше, и это, конечно, Даше дало, наверное, нервозность.
— Самое сложное в этом матче — это было эту встречу завершить, у тебя было преимущество в третьей партии, но надо было его как бы доказывать. Вот это самый сложный был момент?
— Да, наверное, да. В третьем, я думаю, и я, и она были очень уставшими. Я была уставшая, не знаю. И там очень была такая игра ментальная, бороться за каждый мяч и стараться не давать шанс сопернице вернуться в матч.
— Почему ты оказалась всё-таки сильнее, как тебе кажется?
— Я думаю, подача помогла мне очень сильно.
— Как ты её здесь чувствуешь вообще?
— Да, очень. Вот то, что я лучше чувствую, это подача, точно.
— Поможет ли дальше, как тебе кажется, ментально вот эта победа над Дашей?
— Да, очень. Это первый раз мы играли против, но очень много тренировок вместе проводили. Но для меня был такой, как сказать… Ну, очень важный матч., — сказала Самсонова в эфире «Больше!».
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