Мирра Андреева назвала момент, когда впервые почувствовала сильное давление

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с давлением в столь юном возрасте.

«Давление сильное, но я просто знаю, как его контролировать и как с ним справиться. В моём втором сезоне в WTA-туре пришлось защищать очки, и было немного сложно. Именно тогда я поняла, что такое настоящее давление. Раньше я просто играла и пыталась набрать несколько очков, так что это был первый раз, когда я столкнулась с таким давлением. Я много говорила об этом с Кончитой (Мартинес), семьёй и друзьями, и теперь я лучше знаю, как с этим справляться», — приводит слова Андреевой Clay Tenis.