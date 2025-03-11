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Мирра Андреева назвала момент, когда впервые почувствовала сильное давление

Мирра Андреева назвала момент, когда впервые почувствовала сильное давление
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с давлением в столь юном возрасте.

«Давление сильное, но я просто знаю, как его контролировать и как с ним справиться. В моём втором сезоне в WTA-туре пришлось защищать очки, и было немного сложно. Именно тогда я поняла, что такое настоящее давление. Раньше я просто играла и пыталась набрать несколько очков, так что это был первый раз, когда я столкнулась с таким давлением. Я много говорила об этом с Кончитой (Мартинес), семьёй и друзьями, и теперь я лучше знаю, как с этим справляться», — приводит слова Андреевой Clay Tenis.

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