Алькарас — о победе над Шаповаловым: Денис — отличный игрок, мы все это знаем

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о победе над 28-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:4.

«С самого начала матча я знал, что должен быть очень сосредоточен, я должен был очень сильно начать матч, зная, что это будет очень тяжёлая битва, поэтому я счастлив, что смог это сделать. Денис — отличный игрок, мы все это знаем, в последнее время он очень хорошо играет в теннис.

Он начал сезон очень сильно, показав действительно мощные удары, поэтому я доволен своим сегодняшним выступлением и всем, что я сделал. В целом я ухожу очень довольный, есть несколько вещей, которые нужно улучшить, я очень счастлив», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.