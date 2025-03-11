«Она заставляла меня работать». Соболенко — о победе над Бронцетти в Индиан-Уэллсе

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о победе над итальянкой Лючией Бронцетти со счётом 6:1, 6:2 в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

— Арина, я тебя поздравляю с победой. Если не смотреть матч, просто посмотреть на счёт и на статистику, кажется, что это сегодня была абсолютно лёгкая прогулка. Но теннис намного сложнее, чем он может показаться. Расскажи, как изнутри это ощущалось, пожалуйста.

— Да, есть всегда «но». Ну на самом деле не был такой простой матч. Условия, ветер постоянно менялись, нужно было постоянно адаптироваться. Не могу сказать, что был такой простой матч. Она заставляла меня работать за каждый мяч, поэтому не так всё просто было на самом деле, как по счёту кажется, — сказала теннисистка в эфире «Больше!».