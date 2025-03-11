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Арина Соболенко рассказала о подготовке к матчам

Арина Соболенко рассказала о подготовке к матчам
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём процессе подготовки к матчам.

«Я всегда говорю одно и то же: для меня главное — сосредоточиться на себе, независимо от того, в каком стиле играют мои соперницы. Однако мне нравится немного знать об их слабых сторонах, заранее взглянуть на них, чтобы понять, что они делают на корте.

Мы всегда отсматриваем последние матчи соперниц, чтобы проанализировать их игру. Мне нравится, когда я знаю, в каких случаях они испытывают наибольшие трудности. Так, когда наступают критические моменты матча, я использую эту информацию, чтобы оказать наибольшее давление», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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