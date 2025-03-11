Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её фитнес-тренер принёс ей упражнения из джиу-джитсу.

«Это был такой долгий процесс. Мы пробовали разные вещи, что будет лучше работать. Много теннисной выносливости, много работы с кортом, мобильности очень много. Много работы с весом, чтобы как бы всё двигалось вместе, чтобы не было такого расколбаса.

Много всего на самом деле, я не могу сказать. То есть много упражнений на самом деле, с джиу-джитсу даже, там, для корта Джейсон мне принёс. Очень много всего. То есть могу сказать просто про своего фитнес-тренера, что он очень анализирует, смотрит, то есть нет такого, что вот он просто, а, вот это упражнение классно для теннисистов, вот это тоже классно, поэтому будем это делать.

Он смотрит как бы индивидуально, что и как нужно улучшить, чтобы на корте это всё помогало», — сказала теннисистка в эфире «Больше!».

Ранее Арина Соболенко обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 6:2 в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В следующем круге Соболенко сыграет с британкой Сонай Картал.