Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Больше всего этого не хватает моей маме». Андреева — об упущениях в подростковом возрасте

«Больше всего этого не хватает моей маме». Андреева — об упущениях в подростковом возрасте
Аудио-версия:
Комментарии

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о последствиях начала профессиональной карьеры в раннем возрасте.

– В начале года вы упоминали, что были моменты, когда вы всё ещё чувствовали себя ребёнком. Тяжело ли упускать всё, что большинство людей переживают в подростковом возрасте?
– Я бы сказала, что больше всего этого не хватает моей маме, потому что она замечает, что я взрослею и становлюсь женщиной. Для неё это действительно тяжело. Для моей семьи я всегда буду маленькой девочкой, маленькой Миррой. Для меня это не так уж и тяжело, потому что я всё та же. Иногда я могу веселиться и шутить, но я также могу быть серьёзной, особенно когда я нахожусь на корте, — приводит слова Андреевой Clay Tenis.

Материалы по теме
Мирра Андреева назвала момент, когда впервые почувствовала сильное давление
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android