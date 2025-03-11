«Больше всего этого не хватает моей маме». Андреева — об упущениях в подростковом возрасте

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о последствиях начала профессиональной карьеры в раннем возрасте.

– В начале года вы упоминали, что были моменты, когда вы всё ещё чувствовали себя ребёнком. Тяжело ли упускать всё, что большинство людей переживают в подростковом возрасте?

– Я бы сказала, что больше всего этого не хватает моей маме, потому что она замечает, что я взрослею и становлюсь женщиной. Для неё это действительно тяжело. Для моей семьи я всегда буду маленькой девочкой, маленькой Миррой. Для меня это не так уж и тяжело, потому что я всё та же. Иногда я могу веселиться и шутить, но я также могу быть серьёзной, особенно когда я нахожусь на корте, — приводит слова Андреевой Clay Tenis.