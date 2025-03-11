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Алькарас о кортах с новым покрытием в Индиан-Уэллсе: очень медленные и с высоким отскоком

Алькарас о кортах с новым покрытием в Индиан-Уэллсе: очень медленные и с высоким отскоком
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о новом покрытии кортов на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стало известно, что турнир сменил поставщика покрытия. Отныне корты в Индиан-Уэллсе должны быть такие же, как на турнире в Майами и на US Open.

«Я помню, как говорил об этом в начале недели, но теперь, после того как я потренировался несколько раз и провёл пару матчей, могу сказать, что площадка в целом такая же. Это очень похожий корт на предыдущий: он очень медленный и с высоким отскоком.

Да, есть разница между игрой ночью и днём, но, например, сегодня утром, когда я тренировался, мяч отскакивал очень сильно. Я не заметил никакой разницы, что для меня хорошо. Говорили, что собираются сменить покрытие, но, если бы мне этого не сказали, я бы подумал, что оно осталось прежним», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Карлос Алькарас обыграл 28-ю ракетку рейтинга канадского спортсмена Дениса Шаповалова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 6:4. Турнир проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.

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