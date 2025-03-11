Соболенко: кроме восстановления, нужно что-то отдельное от тенниса, чтобы не кипела голова

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о важности обретения баланса в условиях напряжённого календаря турниров.

«Иногда надо выбирать, что и где играть. Опять-таки, на Ближнем Востоке я уже последние три года просто не могу эмоционально собраться… Ну, я стараюсь, надеюсь, что буду хорошо там играть, как-то стабильность будет.

Но каждый раз после такой эмоциональной Австралии, честно, просто не получается эмоционально и физически, да и по здоровью тоже постоянно проседает всё. Поэтому это такой баланс. Нужно хорошо работать и хорошо восстанавливаться. И, помимо всего восстановления, работы, иметь ещё какие-то вещи, которые приносят веселье, наслаждение и что-то отдельное от тенниса, чтобы голова не кипела просто», — сказала Соболенко в эфире «Больше!».